Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.40
Войти в почту

Great Wall запатентовал в России электромобильные бренды

Российская Газета
1 час назад

Китайская Great Wall Motor подала заявку на регистрацию в российской юрисдикции права собственности на торговые наименования и графические знаки "Ora" и "Aure", информация об этом содержится в свежей выгрузке базы fips.ru. Имена планируется оформить по классу автомобилей и других транспортных средств.

Great Wall запатентовал в России электромобильные бренды
Фото: РоспатентРоспатент

Под маркой "Ora" Great Wall выпускает с 2018 года городские электромобили, представленные на домашнем китайском рынке. Никаких продуктов Great Wall под маркой "Aure" до сих пор представлено не было.

Регистрация в России двух марок не означает, что машины под ними обязательно выйдут на наш рынок. Не исключено, что речь идет о простой юридической формальности, в рамках которой автопроизводитель перестраховывается, патентуя свою интеллектуальную собственность на всех крупнейших рынках мира.

В России и странах Таможенного союза на сегодняшний день Great Wall Motors предлагает две модельные линейки - кроссоверы и внедорожники Haval и пикапы GWM. С 2019 года в Тульской области работает автозавод полного цикла, на нем выпускают автомобили Haval.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители