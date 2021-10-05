Москва станет первой беспилотной столицей в Европе

Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что развитие автономных технологий, а также использование экологически чистых источников энергии позволят стать Москве первой европейской беспилотной столицей. Чиновник отметил, что в городе уже развивается сервис роботизированных такси и готовится к тестам первый беспилотный трамвай. А к 2030 году вице-мэр пообещал перевести все пассажирские автобусы на электротягу. Кроме того, руководитель Дептранса положительно оценил расширение платных парковок.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков © РИА Новости / Сергей Пятаков

По мнению Максима Ликсутова, жителям столицы потребуется около десяти лет, чтобы беспилотный транспорт стал частью их повседневной жизни. Автономные технологии в первую очередь призваны повысить безопасность на дорогах, а также увеличить пропускную способность транспортной сети. В настоящее время в столице проходит опытная эксплуатация беспилотных такси «Яндекса». По дорогам Москвы передвигаются около 150 автономных машин, коммерческое использование которых может стартовать уже в нынешнем году.

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Разработчики той же IT-компании устанавливают беспилотное оборудование на трамвайный вагон в одном из столичных депо. Несмотря на то, что дата выхода автономного трамвая на городские маршруты пока неизвестна, развитие подобных технологий сделает Москву вторым мегаполисом в мире после Пекина и первой европейской столицей с развитой транспортной системой беспилотников.

Среди других преимуществ Лискутов отметил развитие транспортной системы Москвы с учетом экологичного общественного транспорта. По словам главы Дептранса, в 2021 году ведомство отказалось от приобретения дизельных автобусов, сделав ставку безуглеродные машины. На данный момент столичный парк насчитывает около 800 электробусов, а к 2030 году весь городской транспорт Москвы станет экологичным, что сделает столичный регион крупнейшим оператором такого типа транспорта в Европе.

Развитие городского транспорта позволит создать альтернативу строительству дешевых паркингов, на въездах в которые часто образуются пробки. По мнению Лискутова, регулировать транспортные потоки позволяет развитая сеть платных парковок. При этом, несмотря на то, что в Москве есть парковочные зоны стоимостью 380 рублей в час, такие парковки все равно часто бывают полностью загружены. По словам главы Дептранса, собранные таким образом средства направляют на улучшение качества жизни столичных районов.