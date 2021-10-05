Москва станет первой беспилотной столицей в Европе

Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что развитие автономных технологий, а также использование экологически чистых источников энергии позволят стать Москве первой европейской беспилотной столицей. Чиновник отметил, что в городе уже развивается сервис роботизированных такси и готовится к тестам первый беспилотный трамвай. А к 2030 году вице-мэр пообещал перевести все пассажирские автобусы на электротягу. Кроме того, руководитель Дептранса положительно оценил расширение платных парковок.
По мнению Максима Ликсутова, жителям столицы потребуется около десяти лет, чтобы беспилотный транспорт стал частью их повседневной жизни. Автономные технологии в первую очередь призваны повысить безопасность на дорогах, а также увеличить пропускную способность транспортной сети. В настоящее время в столице проходит опытная эксплуатация беспилотных такси «Яндекса». По дорогам Москвы передвигаются около 150 автономных машин, коммерческое использование которых может стартовать уже в нынешнем году.
Разработчики той же IT-компании устанавливают беспилотное оборудование на трамвайный вагон в одном из столичных депо. Несмотря на то, что дата выхода автономного трамвая на городские маршруты пока неизвестна, развитие подобных технологий сделает Москву вторым мегаполисом в мире после Пекина и первой европейской столицей с развитой транспортной системой беспилотников.
Среди других преимуществ Лискутов отметил развитие транспортной системы Москвы с учетом экологичного общественного транспорта. По словам главы Дептранса, в 2021 году ведомство отказалось от приобретения дизельных автобусов, сделав ставку безуглеродные машины. На данный момент столичный парк насчитывает около 800 электробусов, а к 2030 году весь городской транспорт Москвы станет экологичным, что сделает столичный регион крупнейшим оператором такого типа транспорта в Европе.
Развитие городского транспорта позволит создать альтернативу строительству дешевых паркингов, на въездах в которые часто образуются пробки. По мнению Лискутова, регулировать транспортные потоки позволяет развитая сеть платных парковок. При этом, несмотря на то, что в Москве есть парковочные зоны стоимостью 380 рублей в час, такие парковки все равно часто бывают полностью загружены. По словам главы Дептранса, собранные таким образом средства направляют на улучшение качества жизни столичных районов.
В середине августа специалисты международной консалтинговой компания McKinsey поставили Москву на третье место в рейтинге городов с самым доступным общественным транспортом для населения. Впереди российской столицы оказались лишь Сингапур и Пекин.