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Tesla обязали выплатить $137 миллионов из-за расизма

Газета.Ru
1 час назад

Tesla проиграла дело против своего бывшего работника и должна будет выплатить сумму в размере $137 миллионов в качестве компенсации за то, что компания закрывала глаза на расистские оскорбления на заводе по производству электромобилей в калифорнийском Фримонте, США. Такой большой штраф компания выплатит впервые, сообщает CNBC.

Tesla заплатит миллионы бывшему работнику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Федеральный суд Сан-Франциско постановил, что Оуэн Диас, нанятый на работу в Tesla в 2015 году, оказался во враждебной рабочей среде. Диас пожаловался в суде на оскорбления со стороны коллег в отношении его и других темнокожих рабочих. По словам мужчины, они говорили ему «возвращаться в Африку» и оставили расистские граффити в туалетах и расистский рисунок на рабочем месте.

По словам адвокатов Диаса, суд состоялся потому, что он не подписал одно из обязательных арбитражных соглашений Tesla, которое компания использует, чтобы заставить сотрудников разрешать споры без публичного разбирательства. Tesla предстоит выплатить $130 миллионов штрафа и $6,9 миллиона за моральный ущерб.

Отмечается, что с 2016 года, когда Диас уволился, автопроизводитель активно начал бороться с дискриминацией на рабочем месте. В суде представители Tesla утверждали, что в компании никогда не намеревалась игнорировать права и безопасность афроамериканских рабочих и что все инциденты, о которых сообщил Диас, были расследованы и разрешены.

Автоновости,Tesla,
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