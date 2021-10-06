МВД против ужесточения требований к водителям

Предложение «Союза операторов техосмотра» о расширении перечня обязательных документов для водителей в МВД назвали нецелесообразным. Речь идет об инициативе внести диагностическую карту в список документов, которые автомобилист обязан иметь при себе и предоставлять полиции для проверки по требованию. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письменный ответ МВД на соответствующую просьбу.

В полиции полагают, что такие изменения не нужны, так как указанные в диагностической карте сведения есть в информационных ресурсах. Инспектор может проверить эти данные онлайн.

С 22 августа текущего года вступил в силу закон «О безопасности дорожного движения», он освободил водителей от обязательного прохождения техосмотра для получения страхового полиса ОСАГО.