Чат-бот расскажет россиянам о свободной парковке во дворах

Разработчики из России создали технологию, которая позволяет оценивать степень загруженности парковок во дворах при помощи машинного радиозрения.

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Технология основана на следующем: в фонари, в зависимости от площади объекта, встраивается один-два радиомодуля, отслеживающих уровень загруженности парковок, пояснили RT в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Информация поступает в единый центр, и при помощи нейросетевой библиотеки система проводит анализ, обработку и визуализацию полученных сведений в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц», — рассказал сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин.

Кроме сервисов для граждан, интеллектуальный анализ таких данных предоставляет возможность выстраивания предиктивной аналитики и вывода различных рекомендации для городских структур.

Вместе с этим разрабатывается сервис, который позволяет водителям при помощи чат-бота, внедренного в геоинформационную систему, получить информацию о загруженности парковки по конкретным адресам.