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Чат-бот расскажет россиянам о свободной парковке во дворах

Анна Безрукова
47 минут назад

Разработчики из России создали технологию, которая позволяет оценивать степень загруженности парковок во дворах при помощи машинного радиозрения.

Чат-бот расскажет россиянам о свободной парковке во дворах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Технология основана на следующем: в фонари, в зависимости от площади объекта, встраивается один-два радиомодуля, отслеживающих уровень загруженности парковок, пояснили RT в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Информация поступает в единый центр, и при помощи нейросетевой библиотеки система проводит анализ, обработку и визуализацию полученных сведений в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц», — рассказал сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин.

Кроме сервисов для граждан, интеллектуальный анализ таких данных предоставляет возможность выстраивания предиктивной аналитики и вывода различных рекомендации для городских структур.

Вместе с этим разрабатывается сервис, который позволяет водителям при помощи чат-бота, внедренного в геоинформационную систему, получить информацию о загруженности парковки по конкретным адресам.

Ранее в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что водители при помощи приложения «Парковки Москвы» смогли свыше 1,5 тыс. раз найти свои машины, которые были перемещены по причине аварий или ремонтных работ.

Автоновости,Владимир Старостин,
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