GM и Ford решили спор из-за названия круиз-контроля

В середине лета стало известно, что у General Motors и ее дочерней фирмы Cruise, занимающейся беспилотными автомобилями, возникли претензии к Ford из-за якобы незаконного использования названия BlueCruise, которое тот дал своему трассовому автопилоту. Дело дошло до суда: GM обвинил Ford в нарушении прав на товарный знак Cruise. Как сообщает Reuters, в начале октября компании договорились пойти на мировую и урегулировать все взаимные претензии, при этом Ford сохранит за собой право на название BlueCruise.

BlueCruise, из-за названия которого и возник спор, представляет собой трассовый автопилот, соответствующий второму уровню автономности (по классификации Сообщества автомобильных инженеров SAE). Система работает в связке с комплексом Ford Co-Pilot360 и требует наличия адаптивного круиз-контроля, режима удержания автомобиля в полосе движения и функции распознавания дорожных знаков.

Особенность BlueCruise заключается в том, что он позволяет водителю убирать руки с руля, но только на определенных участках трасс, так называемых Hands-Free Blue Zones или в «синих зонах». Так и было выбрано название для системы. Ford уже устанавливает BlueCruise на модели F-150, Mustang Mach-E и Expedition и не будет переименовывать систему.

В компании отметили, что мировое соглашение с General Motors находится на этапе подготовки: федеральный суд Калифорнии отвел компаниям 60 дней на урегулирование претензий. GM подтвердил, что вопрос действительно будет решен мирным путем.