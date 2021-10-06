Водителям хотят запретить заезжать на "островки"

Запрет остановки и стоянки на "островках безопасности" и "островках направляющих" может появиться в ПДД уже совсем скоро. К настоящему моменту документ прошел финальное согласование в аналитическом центре при правительстве России и был направлен в Минюст . Нововведение станет частью масштабного проекта поправок к правилам дорожного движения, которые разработал Минтранс .

"Островки безопасности" в ПДД уже есть, а вот "островки направляющие" стали новшеством. Это определение подразумевает "элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", сообщает "Коммерсантъ". Нарушителей в Москве и Санкт-Петербурге будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Водители из других регионов за заезд на "островок" заплатят 500 рублей.