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Обновления в ПДД: водителям хотят запретить заезжать на "островки"

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1 час назад

Запрет остановки и стоянки на "островках безопасности" и "островках направляющих" может появиться в ПДД уже совсем скоро. К настоящему моменту документ прошел финальное согласование в аналитическом центре при правительстве России и был направлен в Минюст. Нововведение станет частью масштабного проекта поправок к правилам дорожного движения, которые разработал Минтранс.

Водителям хотят запретить заезжать на "островки"
Фото: Марина Лысцева/ТАССМарина Лысцева/ТАСС
car.ru

"Островки безопасности" в ПДД уже есть, а вот "островки направляющие" стали новшеством. Это определение подразумевает "элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", сообщает "Коммерсантъ". Нарушителей в Москве и Санкт-Петербурге будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Водители из других регионов за заезд на "островок" заплатят 500 рублей.

Автоновости,Минюст РФ,Минтранс РФ,Правительство РФ,
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