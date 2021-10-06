Smart готовится к запуску своего самого большого автомобиля

В базе Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) появились изображения самой крупной модели Smart в истории — электрического кроссовера, разработанного совместно с Geely (китайский холдинг владеет 50 процентами акций Smart). Ранее в Smart подтвердили, что новинка будет продаваться не только в Китае, но и за его пределами, а именно в Германии. Пока электрокар представлен только в статусе концепта, однако серийная версия, как обещает автопроизводитель, доберется до конвейера с минимальными изменениями.

Фото: Smart Concept 1 Smart Concept 1

На патентные изображения в базе EUIPO обратило внимание малайзийское издание Paultan. Несмотря на заверения Smart, что шоу-кар Concept 1, дебютировавший на автосалоне Мюнхене в сентябре, приближен к «товарной» версии, некоторые отличия все же есть. Например, у автомобиля на патентных изображениях чуть иная решетка радиатора и другой передний бампер, в котором появились ниши для противотуманок по бокам — у концепта их не было. Наружные зеркала сместились с передних стоек на двери. Салон, судя по всему, будет пяти-, а не четырехместными.

EUIPO / Патентное изображение кроссовера Smart

Smart Concept 1

Smart Concept 1

Smart Concept 1

Smart Concept 1 получил экран мультимедийной системы диагональю 12,8 дюйма, адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки, однако для серийной модели эти опции пока не подтверждены.

Будущий кроссовер не просто так называют самым крупным в истории марки. По габаритам новинку можно сравнить с MINI Countryman: он достигает в длину почти 4,3 метра, в ширину — без малого два метра и 1,7 метра в высоту, а расстояние между осями составляет 2,75 метра. В основе модели лежит архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная Geely для электрических моделей марок, принадлежащих китайскому холдингу. Например, на этой же платформе построен недавний Zeekr 001, а в обозримом будущем ее получат и электрокары Volvo.