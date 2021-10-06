Время еще есть: когда москвичам менять летние шины на зимние

Научный руководитель Гидрометцетра России Роман Вильфанд рассказал, когда московским автомобилистам стоит менять летнюю резину на зимнюю. Как сообщает ТАСС, синоптик отметил, что в октябре этого делать не стоит, переобуваться следует ближе к 9-10 ноября.

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Глава Гидрометцентра заявил, что замена резины необходима, если температура устойчиво держится ниже +5 градусов и, особенно, ниже нулевой отметки.

«Устойчивый переход температуры через 0 градусов при осреднении за последние 30 лет происходит в самых последних числах первой декады ноября — вот 10, 9 ноября. Тогда этот вопрос будет актуален», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, сейчас в Центральной России установилась золотая осень, температура воздуха на уровне +12-14 градусов продержится до середины октября. При этом в Москве и Санкт-Петербурге отмечаются первые заморозки, однако это естественно для климата России.