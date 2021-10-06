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Время еще есть: когда москвичам менять летние шины на зимние

Елена Прошина
37 минут назад

Научный руководитель Гидрометцетра России Роман Вильфанд рассказал, когда московским автомобилистам стоит менять летнюю резину на зимнюю. Как сообщает ТАСС, синоптик отметил, что в октябре этого делать не стоит, переобуваться следует ближе к 9-10 ноября.

Время еще есть: когда москвичам менять летние шины на зимние
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Гидрометцентра заявил, что замена резины необходима, если температура устойчиво держится ниже +5 градусов и, особенно, ниже нулевой отметки.

«Устойчивый переход температуры через 0 градусов при осреднении за последние 30 лет происходит в самых последних числах первой декады ноября — вот 10, 9 ноября. Тогда этот вопрос будет актуален», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, сейчас в Центральной России установилась золотая осень, температура воздуха на уровне +12-14 градусов продержится до середины октября. При этом в Москве и Санкт-Петербурге отмечаются первые заморозки, однако это естественно для климата России.

Напомним, что в конце сентября ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после 20 октября в Москве среднесуточная температура упадет ниже +5 градусов. По словам метеоролога, это та температура, при которой начинают дубеть летние автошины.

Автоновости,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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