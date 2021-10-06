В России рухнули продажи автомобилей

В сентябре 2021 года продажи автомобилей в России рухнули на 22,6 процента относительно того же месяца годом ранее. Анализ российского авторынка представила в своем докладе Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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По данным организации, в начале осени в стране продали 119,4 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 34,9 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. Однако по результатам первых трех кварталов 2021 года виден рост. Всего реализовано около 1,3 миллиона транспортных средств — на 15,1 процента больше, чем на год раньше.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель спрогнозировал дальнейшее падение продаж. Негативный тренд, по мнению эксперта, связан с нехваткой автомобилей на рынке, сокращением производства и глобальной нехваткой полупроводников, а также «новыми вызывающими опасения факторами» — энергетическим кризисом в Китае и Великобритании, ростом стоимости сырья и прочими проблемами.

АЕБ также выяснила самые популярные среди россиян автомобили. Лидером рейтинга стала модель Lada Vesta — в сентябре ее приобрели около 8,7 тысяч жителей страны. На втором месте Kia Rio (6,6 тысяч человек), а на третьем — Hyundai Solaris (6,3 тысячи).