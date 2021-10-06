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Бывший дизайнер АвтоВАЗа перешел на работу в компанию Hyundai

Wroom.ru
31 минуту назад

Российский автомобильный дизайнер Василий Маркин начал работать в европейском филиале компании Hyundai Motors.

Бывший дизайнер АвтоВАЗа перешел на работу в Hyundai
Фото: WroomWroom

Василий Маркин, выпускник Московского политехнического университета, работал в дизайн-центре «Лады» на протяжении последних девяти лет. Он принимал участие в нескольких крупных проектах: рестайлинг «Гранты», разработка модели «Веста Спорт», создание концепт-кара Lada 4x4 Vision.

Vasiliy Markin / Facebook.com // Василий Маркин (справа) и его бывший шеф Стив Маттин, главный дизайнер АвтоВАЗа в 2011–2020 годах

В сентябре этого года Василий Маркин покинул АвтоВАЗ, а позднее сообщил в соцсетях о новом месте работы. Дизайнер присоединился к команде европейского филиала компании Hyundai Motors, расположенного в Германии, в городе Рюссельсхайм.

Самым известным российским автомобильным дизайнером за рубежом сейчас можно назвать Александра Селипанова: он «нарисовал» суперкар Bugatti Chiron, а в 2019 году стал главным стилистом марки Koenigsegg.

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