Бывший дизайнер АвтоВАЗа перешел на работу в Hyundai

Российский автомобильный дизайнер Василий Маркин начал работать в европейском филиале компании Hyundai Motors.

Фото: Wroom Wroom

Василий Маркин, выпускник Московского политехнического университета, работал в дизайн-центре «Лады» на протяжении последних девяти лет. Он принимал участие в нескольких крупных проектах: рестайлинг «Гранты», разработка модели «Веста Спорт», создание концепт-кара Lada 4x4 Vision.

Vasiliy Markin / Facebook.com // Василий Маркин (справа) и его бывший шеф Стив Маттин , главный дизайнер АвтоВАЗа в 2011–2020 годах

В сентябре этого года Василий Маркин покинул АвтоВАЗ, а позднее сообщил в соцсетях о новом месте работы. Дизайнер присоединился к команде европейского филиала компании Hyundai Motors, расположенного в Германии, в городе Рюссельсхайм.