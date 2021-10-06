Бывший дизайнер АвтоВАЗа перешел на работу в Hyundai

Российский автомобильный дизайнер Василий Маркин начал работать в европейском филиале компании Hyundai Motors.
Василий Маркин, выпускник Московского политехнического университета, работал в дизайн-центре «Лады» на протяжении последних девяти лет. Он принимал участие в нескольких крупных проектах: рестайлинг «Гранты», разработка модели «Веста Спорт», создание концепт-кара Lada 4x4 Vision.
В сентябре этого года Василий Маркин покинул АвтоВАЗ, а позднее сообщил в соцсетях о новом месте работы. Дизайнер присоединился к команде европейского филиала компании Hyundai Motors, расположенного в Германии, в городе Рюссельсхайм.
Самым известным российским автомобильным дизайнером за рубежом сейчас можно назвать Александра Селипанова: он «нарисовал» суперкар Bugatti Chiron, а в 2019 году стал главным стилистом марки Koenigsegg.