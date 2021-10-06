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Lada Niva оказалась популярна в Великобритании

Алиса Селезнёва
1 час назад

Российская Lada Niva пользуется спросом на британском рынке, несмотря на то, что не соответствует многим современным стандартам. Об этом пишет The Sun.

Lada Niva оказалась популярна в Великобритании
Фото:  Lada Lada

Издание отмечает, что на российский внедорожник, разработанный еще в 70-х годах, в Великобритании есть стабильный спрос. Стоимость импортируемых компанией Blackheath Developments Ltd Lada Niva начинается от £12,6 тыс. (около 1,25 млн рублей). При этом такая цена предусматривает, что владельцу самому придется регистрировать новый автомобиль.

Новая Lada Niva «под ключ» обойдется покупателям уже в £17,6 тыс. (почти 1,75 млн рублей).

При этом The Sun подчеркивает, что Lada Niva уже не соответствует многим современным стандартам, ее трудно сравнивать с новыми автомобилями, также дополнительные проблемы доставляет расположение руля. Однако британцы все равно готовы покупать «российского зверя» благодаря его неприхотливости, надежности и ретро-дизайну.

Читатели издания, приняли участие в опросе, посвященном Lada Niva. Более 68% респондентов назвали машину надежной и солидной, около 20% посчитали ее слишком старомодной. А 12 процентов признались, что никогда не сидели за рулем этого автомобиля.

Ранее в Германии появилась в продаже желтая ВАЗ-2101 «Копейка» с пробегом в 18 500 км. Машина находи

Автоновости,Lada,
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