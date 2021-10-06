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В России будут изымать автомобили за пьяное вождение

Газета.Ru
1 час назад

Полиция республики Тыва будет изымать автомобили у водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

В России будут изымать автомобили за пьяное вождение
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

Введение такой меры объяснили ростом случаев пьяного вождения в регионе. Дело в том, что до сих пор водители или собственники автомобилей, которых задержали за нетрезвую езду, могли забрать свои транспортные средства уже через несколько часов после того, как машину отправляли на штрафстоянку.

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Автомобиль будет считаться вещественным доказательством до решения суда. Практика изъятия автомобилей вводится в рамках расследования уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Автовладельцы, которые доверяют машины нетрезвым водителям могут лишиться автомобиля на весь срок расследования уголовного дела о повторной пьяной езде до вынесения приговора судом. Наказание за передачу машины пьяному водителю — штраф на 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Летом в России был принят закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Раньше пьяная езда за рулем наказывалась двумя годами лишения свободы, теперь за повторное нарушение суд может приговорить к трем годам тюрьмы. Также максимальный размер штрафа увеличили с 300 до 500 тысяч рублей.

До этого глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что с 2022 года сотрудников ГИБДД оснастят специальными приборами для моментального распознавания нетрезвых автомобилистов.

С января по июнь 2021 года в России произошло 57,6 тыс. дорожных аварий, что на 7,1% меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 года, следует из статистического отчета ГИБДД РФ, подготовленного по запросу «Газеты.Ru».

Ранее эксперты-наркологи рассказали «Газете.Ru», в какой срок алкоголь «выветривается» из организма, и развенчали несколько мифов о народных средствах, которые якобы помогают обмануть алкометр инспектора ГИБДД.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,Газета.Ru,
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