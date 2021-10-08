Skoda остановит выпуск автомобилей

Компания Skoda Auto сообщила о «значительном сокращении или даже остановке» производства на своих заводах в Чехии начиная с 18 октября и до конца года, сообщает Radio Prague International.

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Автопроизводитель решил ограничить работу трех заводов на территории Чехии в городе Млада-Болеслав и деревне Квасины. По словам представителя дирекции компании Томаша Котеры, остановка производства связана с нехваткой полупроводников, используемых при сборке для электроники автомобилей.

«Глобальный кризис электронных компонентов не обошел и компанию Skoda», — отметил представитель автопроизводителя.

Компания решила сосредоточиться на доработке машин, которые уже находятся в производстве, а не на выпуске новых моделей. Представитель компании отметил, что в ближайшие два с половиной месяца заводы будут завершать сборку около 50 тысяч автомобилей, которые находятся на складах.

Из-за нехватки электронных чипов компания переживает самые тяжелые времена за последние 30 лет с момента ее присоединения к международному концерну Volkswagen. Ранее компания Skoda уже останавливала выпуск машин на своих предприятиях, в сентябре 2021 года прекратили работу все заводы на территории Чехии. Во время прошлого простоя сотрудникам предприятий выплатили 85 процентов месячной зарплаты.