Китайцы готовят переворот в области аккумуляторов

Гонконгская Desten Group готовится совершить переворот в области аккумуляторов — и уже на этой неделе покажет в Джакарте, Индонезия, прототип высокоскоростной зарядной станции, обладающей мощностью в 900 киловатт. Чтобы наполнить батарею электрокара Piech GT — а именно он будет использовать технологию Densen, — потребуется всего 4 минуты 40 секунд.

Пока в Densen оперируют лишь сухими цифрами и громкими заявлениями. Так, созданная компанией батарея якобы имеет принципиально иной химический состав, работает в широком диапазоне температур и обладает высокой термической стабильностью. Даже при зарядке током 10С (то есть в десять раза выше номинальной ёмкости в ампер-часах) аккумулятор прогревается всего на 15 градусов Цельсия — причем этого удалось добиться без использования сложной системы жидкостного охлаждения, уверяют разработчики.

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После 3000 циклов перезарядки батарея сохраняет до 80 процентов величины SoH (State-of-Health) — условного показателя здоровья. Удельная емкость между тем невелика — чуть больше 160 ватт-часов на килограмм, как у натрий-ионных аккумуляторов CATL (при 285 Вт ч в среднем для литий-ионных источников тока). Но этот недостаток нивелируется поддержкой ультрабыстрой зарядки мощностью 900 киловатт, что намного больше, чем может предложить представленный накануне терминал Terra 360 фирмы ABB, станция Repsol (450 кВт) или GAC (500 кВт).

Подробности об «ультрачарджере» тоже держатся в секрете. Однако, судя по сайту Desten, его частью станет буферная батарея. Собственно она и будет выдавать максимальную мощность, а затем медленно заряжаться от магистральной сети высокого напряжения. Кроме того, буфер теоретически могут использовать и в обратную сторону, для сглаживания пиков нагрузок. Все наработки Desten покажет в столице Индонезии уже на этой неделе, а после отправится в турне по Азии, Ближнему Востоку, Европе и Северной Америке.