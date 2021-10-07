Volkswagen завершил производство «народного» автомобиля

Компактный хэтчбек Volkswagen Fox продержался на конвейере 18 лет, но теперь карьера модели подошла к концу.

Фото: Wroom Wroom

Хэтчбек Volkswagen Fox, дебютировавший в октябре 2003 года, сделали специально для стран Латинской Америки, а производство машин организовали на заводе в Бразилии. Эта модель задумывалась как новый «народный автомобиль» — компактный, простой и недорогой.

Проект оказался удачным: по данным сайта Wroom.ru, за всё время компания выпустила 1,8 миллиона «Фоксов». Большая часть машин осталась в Бразилии, а полмиллиона автомобилей отправили на экспорт, причём в 2005–2011 годах хэтчбек продавали и в Западной Европе.

Первое время Volkswagen Fox предлагался только как трёхдверный хэтчбек, но вскоре у машины появилась пятидверная версия и кросс-вариант с увеличенным дорожным просветом. А ещё на базе этой модели сделали компактвэн Volkswagen SpaceFox.

Volkswagen SpaceFox

Дважды, в 2009 и 2014 годах, компания провела рестайлинг автомобиля, изменив его внешний облик в соответствии с актуальным фирменным стилем марки.