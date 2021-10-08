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Женевский автосалон отменили в третий раз подряд

Газета.Ru
4 часа назад

Организаторы Женевского международного автосалона (GIMS) объявили, что в 2022 году мотор-шоу не состоится.

Женевский автосалон отменили в третий раз подряд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В GIMS заявили, что отмена выставки связана с проблемами, вызванными пандемией COVID-19. В их числе ограничения на передвижение между странами для представителей автокомпаний, посетителей и журналистов, а также дефицит полупроводников.

Организаторы выставки отметили, что рассчитывают устроить мероприятие в 2023 году. Последний раз автомобильное шоу в Женеве, которое проводится с 1905 года, состоялось в 2019-м. В 2020 году из-за пандемии коронавируса его отменили впервые.

Дефицит полупроводников вновь вынуждает автопроизводителей приостанавливать производство машин. В октябре ряд автозаводов в Европе и Азии снова уходят на вынужденные каникулы.

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