Audi A4 сохранит ДВС в следующем поколении

Слухи о переводе будущего поколения семейства Audi A4 на упрощённую архитектуру MQB, со стойками Макферсон в передней подвеске и поперечным расположением мотора, развеял главный технический директор компании Оливер Хоффман. В интервью Auto Express, он сообщил, что «четвёрки» сохранят в основе платформу MLB с поперечным расположением силовой установки.

Фото: Audi Audi

Более того, несмотря на отказ Audi от модернизации ДВС, семейство A4 продолжит комплектоваться бензиновыми и дизельными двигателями, но все они будут в той или иной степени дополнены гибридными надстройками, которые будут эффективнее, речь идёт о новом стартер-генераторе для умеренных гибридов и увеличении тягового аккумулятора для подзаряжаемых.