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Audi A4 сохранит ДВС в следующем поколении

Autorating.ru
4 часа назад

Слухи о переводе будущего поколения семейства Audi A4 на упрощённую архитектуру MQB, со стойками Макферсон в передней подвеске и поперечным расположением мотора, развеял главный технический директор компании Оливер Хоффман. В интервью Auto Express, он сообщил, что «четвёрки» сохранят в основе платформу MLB с поперечным расположением силовой установки.

Audi A4 сохранит ДВС в следующем поколении
Фото: AudiAudi

Более того, несмотря на отказ Audi от модернизации ДВС, семейство A4 продолжит комплектоваться бензиновыми и дизельными двигателями, но все они будут в той или иной степени дополнены гибридными надстройками, которые будут эффективнее, речь идёт о новом стартер-генераторе для умеренных гибридов и увеличении тягового аккумулятора для подзаряжаемых.

Сроки выхода новых Audi A4 пока не называются, есть ориентир — первая половина десятилетия. Одновременно с этим Хоффман подтвердил, что A4 будет полностью электрифицирована, и не исключено, что такая модификация появится раньше, чем стандартные «четвёрки», соответственно, их продажи будут осуществляться параллельно.

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