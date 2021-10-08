Volvo начнет выпускать кроссоверы C40 в Бельгии

Компания Volvo приступила к выпуску полностью электрического кроссовера C40 на своем заводе в Генте в Бельгии. Об этом сообщает издание speedme.ru. К 2030 году компания планирует полностью выпускать элетрокары. А к 2040 станет полностью климатически нейтральной. Заво в Генте один из крупнейших заводов компании и специализируется на впуске электрических автомобилей. Компания увеличивает мощности завода до 135 000 автомобилей в год и планирует, что в середине следующего года на заводе будут производиться больше половины электрических авто.

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«C40 Recharge — это автомобиль, который олицетворяет наше будущее», — сказал Хавьер Варела, старший вице-президент по промышленным операциям и качеству Volvo Cars.

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«Наши производственные операции и тесное сотрудничество с поставщиками являются ключевыми в достижении наших будущих целей в области электрификации и климатической нейтральности. Наш завод в Генте готов к полностью электрическому будущему и станет важной частью нашей глобальной промышленной сети на долгие годы».

Сейчас кроссовер C40 Recharge доступен для заказа онлайн через сайт компании на отдельных рынках по всему миру. Автомобиль будет поставляться с приложением, которое включает такие услуги, как обслуживание, гарантия, помощь на дороге, а также страхование и варианты зарядки на дому, где это возможно.

C40 Recharge это внедорожник, но с более изящным дизайном. Задняя часть автомобиля исполнен в ярком дизайне, а передняя часть авто демонстрирует новое лицо для электрических Volvo и включает фары с новейшей пиксельной технологией. Внутри водителя ждет высокая посадка и уникального цвета отделка салона. Это первая модель без использования кожи.

Также в автомобиле установлена новейшая информационно-развлекательная система. В ней есть встроенные приложения и сервисы Google, такие как Google Assistant, Google Карты и Google Play. Неограниченное количество данных обеспечивает превосходное подключение, а зарядка C40 предназначена для получения обновлений программного обеспечения по воздуху.