Экспорт машин из России рухнул на треть

В августе 2021 года экспорт легковых автомобилей оказался на 34,5% ниже, чем в июле. Это объясняется снижением ввоза в страну автомобильных комплектующих с июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои расчеты и данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Всего в августе 2021 года из РФ было экспортировано 5,7 тыс. легковых машин ($94,7 млн в стоимостном выражении). По сравнению с 2019 годом (до того, как пандемия COVID-19 ударила по бизнесу) экспорт авто из России упал на 20,3% за период с января по август. При этом в августе 2021 года в Россию ввезли 124,2 тыс. тонн автокомпонентов (+2,6% к июлю).