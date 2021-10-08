Из-за глобального дефицита микрочипов в 2021 году мир лишится 1,4 миллиона автомобилей, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз итальянского концерна Stellantis. Он подчеркивает, что автомобилестроение пострадало из-за нехватки микросхем даже больше, чем от пандемии коронавируса в 2020 году.

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Из-за нехватки комплектующих многие автомобильные компании вынуждены останавливать или сокращать производство. Так, Stellantis, четвертый производитель автомобилей в мире, прекращает работу нескольких предприятий в Европе и США.

«Полупроводниковый ураган вызывает более существенные остановки производства, чем локдаун в 2020 году», — посетовал глава профсоюза Фердинандо Ульяно.

Он добавил, что такая ситуация сохранится в течение всей первой половины 2022 года, и все больше мощностей вынужденно остановят, а компания отложит запланированный запуск новых моделей.

Ранее Skoda объявила, что из-за нехватки микросхем «значительно сократит или вовсе остановит» производство на своих заводах в Чехии. Изменения в работе начнутся с 18 октября и продлятся до конца года. Шведский автопроизводитель Volvo сообщил, что продажи в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 30,2 процента.