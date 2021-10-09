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В МВД начали обсуждать варианты упрощения техосмотра

News.ru
6 часов назад

В МВД запустили процедуру обсуждения вариантов изменения требований к техосмотру автомобилей. В этой работе задействовано профессиональное сообщество. Об этом ТАСС рассказал источник в пресс-центре ведомства.

В настоящее время проводится обсуждение с профессиональным сообществом различных вариантов корректировки существующих обязательных требований к диагностике транспортных средств, — сказал собеседник агентства.

Более подробного комментария он не предоставил, пояснив, что пока это является преждевременным.

Автоновости,Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,
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