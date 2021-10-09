В МВД запустили процедуру обсуждения вариантов изменения требований к техосмотру автомобилей. В этой работе задействовано профессиональное сообщество. Об этом ТАСС рассказал источник в пресс-центре ведомства.
В настоящее время проводится обсуждение с профессиональным сообществом различных вариантов корректировки существующих обязательных требований к диагностике транспортных средств, — сказал собеседник агентства.
Более подробного комментария он не предоставил, пояснив, что пока это является преждевременным.