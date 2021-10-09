Alfa Romeo выпустит пятёрку новых моделей

Итальянская компания Alfa Romeo поделилась довольно амбициозными планами на ближайшее будущее: марка планирует до 2026 года выпустить пять новинок – как раз по одной модели в год. Известна только первая из них - это кроссовер Tonale, производство которого собирались запустить до конца текущего года, но затем отложили, чтобы доработать гибридную силовую установку. Первая гибридная модель Альфы в итоге должна дебютировать в марте следующего года, а её продажи собираются начать в июне 2022 года.

Фото: Alfa Romeo Stelvio © Stellantis Alfa Romeo Stelvio © Stellantis

В интервью изданию Automotive News Europe глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато отказался назвать остальные четыре будущие модели, ссылаясь на секретность. По данным инсайдеров, после Tonale дебютирует ещё более компактный кроссовер Brennero, который разделит платформу STLA Small с Fiat 500X и Jeep Renegade. Как и соплатформенные модели, выпускаться он будет на заводе в Польше. Вероятно, одной из будущих новинок станет флагманское купе с легендарным именем GTV, у которого будут гибридная и полностью электрическая версии. О планах на возвращение его в модельный ряд стало известно ещё в 2018 году, однако вскоре после презентации проект заморозили по финансовым причинам.