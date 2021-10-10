За что машину могут принудительно снять с учета в ГИБДД

Многие автовладельцы не знают, что съеденный ржавчиной VIN-номер кузова автомобиля или неуплаченные государственные сборы могут привести к отмене государственной регистрации автомобиля. И таких случаев довольно много. О том, почему это может произойти и как этого не допустить — в материале «Газеты.Ru».

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Форумы автомобилистов изобилуют жалобами на принудительное прекращение госрегистрации, с которым они столкнулись внезапно. Среди оснований, по которым эта процедура применяется к хозяевам машин, региональные подразделения МВД, в частности, называют предоставление им документов с недостоверной информацией.

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Под удар попадет и машина, собранная в России из несертифицированных компонентов, а также с изменениями в конструкции, не соответствующими требованиям законодательства о безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в документах на автомобиль.

Отдельным пунктом идет неуплата утилизационного сбора при растаможке авто. Сведения об этом должны содержаться в паспорте транспортного средства, бумажном или электронном, и при покупке импортной машины стоит проверить наличие такой отметки. Аннулировать регистрацию машины могут также, если ГИБДД обнаружит, что идентификационная маркировка машины была повреждена, уничтожена или подделана.

Аналогичным образом поступят, если признаки подделки выявят у документов на машину, либо обнаружат, что фактически установленные на ней агрегаты не соответствуют данным из документов и регистрационных баз.

Запреты и ограничения на регистрационные действия с автомобилем могут быть наложены и другими государственными органами: например, так происходит в случае со злостными должниками, в отношении которых свою деятельность ведут судебные приставы. Перед покупкой подержанного автомобиля правильнее всего убедиться в отсутствии каких-либо запретов и ограничений - такая возможность предоставляется на сайте ГИБДД, необходимо только ввести идентификационный номер (VIN) автомобиля.

Принудительно прекращается регистрация автомобиля и в том случае, если обнаружится, что сама машина или установленные на ней узлы и агрегаты числятся в розыске, равно как и документы на машину, а также ее номерные знаки.

Регистрация машины также автоматически аннулируется, если в ГИБДД поступят сведения о том, что ее собственник умер, или если автомобилем владело юридическое лицо, а сама фирма закрылась.

Наконец, владелец машины, продавший ее другому человеку, может подать заявление о прекращении регистрации, если новый собственник в предусмотренный законом десятидневный срок не переоформил авто на себя. Правда, впоследствии ее можно будет восстановить. Прекращение регистрации при этом следует отличать от снятия с учета - последнее действие безвозвратно, поскольку такая процедура применяется при утилизации или окончательном вывозе транспортного средства за пределы страны.

В последнее время участились случаи, когда ГИБДД угрожает снятием с учета владельцам автомобилей с нестандартным оборудованием - вплоть до музыкальных колонок.

В августе такой рейд Госавтоинспекция провела в Воронеже, писала "Газета.Ru". Претензии автоинспекторов к нестандартным аудиосистемам были вызваны не самими колонками и дополнительным звуковым оборудованием, а способом их установки на автомобиль, пояснили "Газете.Ru" в региональном главке МВД.

Все основания, при которых прекращается учет, четко оговорены в ст. 18 закона "О регистрации транспортных средств", и случаи, когда гаишники пытаются принудительно прекратить регистрацию из-за тюнинга, можно обжаловать в суде, отметил адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

"В части 4 статьи 20 есть упоминание о конструкции ТС, это основание иногда подходит, но его крайне сложно здесь привязать, потому что сведения, указанные в документах, идентифицирующих транспортное средство, не касаются его конструктивной доработки, - сказал Радько "Газете.Ru". - Это прямой перечень, который никаким приказом МВД расширен быть не может. Если ГИБДД все же прекратит регистрационный учет по неочевидной вине автомобилиста, надо обжаловать действия инспектора у начальника его подразделения или в суде".