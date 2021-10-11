Водородный автомобиль установил новый рекорд по дальности хода

Водородомобиль Toyota Mirai установил новый рекорд Гиннесса по самой длинной дистанции без дозаправки среди электромобилей на топливных элементах. В результате поездки по Южной Калифорнии, которая продолжалась два дня, седан преодолел 1360 километров, более чем в два раза превысив «паспортный» запас хода. Он не останавливаясь проехал мимо 12 встреченных по пути водородных заправочных станций: за чистотой попытки следил представитель Книги рекордов.

Фото: © Toyota © Toyota

Toyota Mirai второго поколения стартовал 23 августа из технического центра Toyota (TTC) в Гардене, штат Калифорния. В машине находились специалист по экономичному вождению Уэйн Гердес и второй пилот Боб Вингер.

В первый день дуэт отправился в заезд до Санта-Барбары, а затем – по пляжу Малибу, по шоссе вдоль Тихоокеанского побережья, после чего вернулся в начало пути. Пробег составил 761,2 километра. 24 августа седан преодолел еще 598,7 километра, выехав на трассу между Лос-Анджелесом и округом Ориндж в часы пик.

Как отметили в Toyota, за такую же поездку автомобиль с двигателем внутреннего сгорания выбросил бы в воздух более 300 килограммов CO , в то время как единственным «выхлопом» Mirai была вода. Общий расход водорода составил 5,65 килограмма.