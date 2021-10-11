Дефицит микрочипов оказался сильнее пандемии коронавируса

Потери некоторых автопроизводителей из-за глобального дефицита микрочипов оказались больше, чем от пандемии коронавируса. Об этом сообщает итальянская профсоюзная организация FIM-CISL, приводя в пример концерн Stellantis, в который входят Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroen и другие марки. Заводы концерна уже уходили в простой, и, по прогнозам профсоюза, до конца 2021 года будут остановлены еще не раз, в результате чего Stellantis выпустит на 1,4 миллиона автомобилей меньше, чем было запланировано.

Фото: Stellantis Stellantis

Согласно финансовому отчету Stellantis за первый квартал 2021 года, концерн произвел на 11 процентов меньше автомобилей, чем планировал. Профсоюз FIM-CISL в свою очередь уточняет, что результат трех кварталов текущего года только в Италии составил 319 тысяч машин, и из-за нехватки электронных компонентов в 2021 году концерн выпустит меньше автомобилей, чем в «коронавирусном» 2020 году. «Недовыпук машин из-за нехватки комплектующих в 2021 году будет куда существеннее, чем из-за приостановки производства в 2020 году на фоне пандемии», — цитирует представителя организации Automotive News.

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Неделей ранее Stellantis закрыл до конца года предприятие Opel в немецком Айзенахе, где собирали кроссовер Grandland X, представленный в том числе и на российском рынке. Эту же модель производят на заводе во французском Сошо, так что поставки машин не прекратятся, — однако срок ожидания может существенно увеличиться.

В течение лета простаивали несколько предприятий концерна во Франции и США. Крупнейший итальянский завод концерна, Melfi, в октябре будет работать всего шесть дней. При этом одной из немногих сборочных площадок Stellantis, которая в наименьшей степени пострадала из-за нехватки деталей, стал завод в Турине, где выпускают электрический Fiat 500.