Дефицит микрочипов оказался сильнее пандемии коронавируса

Потери некоторых автопроизводителей из-за глобального дефицита микрочипов оказались больше, чем от пандемии коронавируса. Об этом сообщает итальянская профсоюзная организация FIM-CISL, приводя в пример концерн Stellantis, в который входят Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroen и другие марки. Заводы концерна уже уходили в простой, и, по прогнозам профсоюза, до конца 2021 года будут остановлены еще не раз, в результате чего Stellantis выпустит на 1,4 миллиона автомобилей меньше, чем было запланировано.
Согласно финансовому отчету Stellantis за первый квартал 2021 года, концерн произвел на 11 процентов меньше автомобилей, чем планировал. Профсоюз FIM-CISL в свою очередь уточняет, что результат трех кварталов текущего года только в Италии составил 319 тысяч машин, и из-за нехватки электронных компонентов в 2021 году концерн выпустит меньше автомобилей, чем в «коронавирусном» 2020 году. «Недовыпук машин из-за нехватки комплектующих в 2021 году будет куда существеннее, чем из-за приостановки производства в 2020 году на фоне пандемии», — цитирует представителя организации Automotive News.
Неделей ранее Stellantis закрыл до конца года предприятие Opel в немецком Айзенахе, где собирали кроссовер Grandland X, представленный в том числе и на российском рынке. Эту же модель производят на заводе во французском Сошо, так что поставки машин не прекратятся, — однако срок ожидания может существенно увеличиться.
В течение лета простаивали несколько предприятий концерна во Франции и США. Крупнейший итальянский завод концерна, Melfi, в октябре будет работать всего шесть дней. При этом одной из немногих сборочных площадок Stellantis, которая в наименьшей степени пострадала из-за нехватки деталей, стал завод в Турине, где выпускают электрический Fiat 500.
Перебои с поставками микрочипов отразились на работе всех крупных автопроизводителей — в том числе в России. Глобальный дефицит электронных компонентов стал последствием пандемии. Причин сразу несколько: во-первых, нарушение цепочки поставок из-за локдаунов, во-вторых, перераспределение заказов на процессоры (рост спроса на компьютеры, смартфоны, игровые приставки и бытовую технику на фоне падения продаж автомобилей), за которым последовало быстрое восстановление авторынка, так что производители микрочипов оказались не в состоянии покрыть возросший спрос. Ситуацию усугубил октябрьский пожар на фабрике японской фирмы Asahi Kasei Microdevices Corp, из-за которого сорвались уже запланированные поставки, и закрытие завода STMicroelectronics в Малайзии.