В Москве открыли еще пять выделенных полос

"Сегодня еще на пяти участках заработали выделенные полосы для общественного транспорта. Выделенная полоса на Малой Тульской улице ускорит движение автобусов в два раза, а участок можно будет проезжать за две минуты. Выделенка на Большой Тульской улице в сторону области позволит снизить время проезда автобусов до двух минут: сейчас на участке проходят 12 маршрутов общественного транспорта, которые ежедневно перевозят более 90 тыс. человек", - говорится в сообщении.