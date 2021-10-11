АвтоВАЗ возобновил сборку всех моделей

АвтоВАЗ начал очередную неделю с запуска всех сборочных линий, однако это продлится недолго. Как сообщает Avtograd news, с 11 по 14 октября будут выпускаться автомобили семейства Lada Granta, а линия B0, занятая производством Lada Xray и Largus, Renault Logan, Sandero, проработает 11 и 12 октября, после чего уйдет в простой с 13 по 15 октября. Внедорожники Niva Legend и Niva Travel в ближайшее время будут сходить с конвейера без перебоев.

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АвтоВАЗ работает с перебоями с начала лета по причине недопоставок деталей от компании «Роберт Бош Самара», у которой, в свою очередь, сложности в работе со своими поставщиками из-за глобального дефицита микрочипов. У российского предприятия уже есть план по наращиванию объемов производства: в частности, за счет введения шестидневной рабочей недели.

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По итогам сентября продажи АвтоВАЗа сократились на 51 процент, до 17 189 машин. В наибольшей степени падение продаж затронуло семейство Granta, которое еще недавно занимало первую строчку в рейтинге самых востребованных автомобилей в России, а в первый месяц осени откатилось на пятую позицию. За сентябрь дилеры реализовали 3886 экземпляров Granta, что на 8,6 тысячи меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

Что же касается Niva Legend и Niva Travel, то производство этих внедорожников будет загружено всю неделю. За сентябрь в России реализовали всего 1530 экземпляров классической Niva, что на три тысячи меньше, чем в сентябре 2020-го. Что же касается Niva Travel, то на нее недавно был размещен госзаказ на 1,5 тысячи штук — партию машин отправят в региональные медицинские учреждения.

Avtograd news уточняет, что озвученная информация о производственном графике актуальна на сегодняшний день — при поступлении недостающих комплектующих он будет скорректирован.