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В центре Берлина предлагают создать свободную от автомобилей зону

Car.ru
5 часов назад

50 тыс. человек подписали гражданскую инициативу о запрете использования личных автомобилей в зоне площадью 34 квадратных мили, расположенной в центре Берлина.

Центр Берлина предлагают освободить от автомобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Площадь будет задействована для создания свободной от автомобилей зоны. Соответствующая инициатива предложена участниками Berlin Autofrei, которые уверены, что большое количество ежедневно эксплуатируемых транспортных средств портят экологию, загрязняя общественную среду.

Водителям будет разрешено совершать 12 поездок на арендованных автомобилях в год в этом районе. Требования будут предъявляться автомобилистам, работающим в службе доставки, машинам экстренной помощи и тем, кому требуются транспортные средства для коммерческих целей.

Для въезда в данную зону придется оформлять разрешение. В противном случае сотрудники правоохранительных органов будут штрафовать нарушителей. Запрет вступит в силу после разумного переходного периода с целью улучшения здоровья, качества воздуха и безопасности. Парковочные места будут переделаны в цветочные клубы и газон.

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