Центр Берлина предлагают освободить от автомобилей

50 тыс. человек подписали гражданскую инициативу о запрете использования личных автомобилей в зоне площадью 34 квадратных мили, расположенной в центре Берлина.

Площадь будет задействована для создания свободной от автомобилей зоны. Соответствующая инициатива предложена участниками Berlin Autofrei, которые уверены, что большое количество ежедневно эксплуатируемых транспортных средств портят экологию, загрязняя общественную среду.

Водителям будет разрешено совершать 12 поездок на арендованных автомобилях в год в этом районе. Требования будут предъявляться автомобилистам, работающим в службе доставки, машинам экстренной помощи и тем, кому требуются транспортные средства для коммерческих целей.