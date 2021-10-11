В России запустили сборку обновленного Kia Ceed

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство семейства Kia Ceed 2022 модельного года: хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Обе новинки изменились внешне, получили новый логотип Kia на капоте и двери багажника, а также обзавелись телематическим комплексом Kia Connect с доступом к навигационным сервисам. Но главным новшеством стал двигатель Smartstream 1.5 T-GDI на 150 лошадиных сил, который пришел на смену прежнему 1,4-литровому агрегату. Рестайлинговый Ceed поступит в продажу в ноябре, цены будут объявлены ближе к запуску.

Фото: © Kia © Kia

Упомянутый новый турбомотор T-GDI Smartstream объемом 1,5 литра в российский спецификации развивает 150 лошадиных сил (в Европе его отдача составляет 160 сил) и сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Также в моторную гамму войдет прежний 1,6-литровый двигатель MPI мощностью 128 лошадиных сил, пару которому составляет шестидиапазонный автомат.

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Что касается изменений во внешности модели, то Ceed следом за другими моделями марки получил новую эмблему Kia без прежней овальной рамки и выполненную иным шрифтом. Кроме того, обновленный Ceed можно отличить от дореформенного по бамперам и модернизированной решетке радиатора чуть другой, более изогнутой формы. Роль ходовых огней в блок-фарах теперь выполняют три стреловидных диодных элемента.

В список оснащения вошел комплекс телематики Kia Connect с расширенным набором функций с доступом к навигационным сервисам и новая версия комплекта безопасности и помощи водителю Drive Wise.