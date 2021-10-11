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В России запустили сборку обновленного Kia Ceed

Motor.ruиещё 2
5 часов назад

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство семейства Kia Ceed 2022 модельного года: хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Обе новинки изменились внешне, получили новый логотип Kia на капоте и двери багажника, а также обзавелись телематическим комплексом Kia Connect с доступом к навигационным сервисам. Но главным новшеством стал двигатель Smartstream 1.5 T-GDI на 150 лошадиных сил, который пришел на смену прежнему 1,4-литровому агрегату. Рестайлинговый Ceed поступит в продажу в ноябре, цены будут объявлены ближе к запуску.

В России запустили сборку обновленного Kia Ceed
Фото: © Kia© Kia

Упомянутый новый турбомотор T-GDI Smartstream объемом 1,5 литра в российский спецификации развивает 150 лошадиных сил (в Европе его отдача составляет 160 сил) и сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Также в моторную гамму войдет прежний 1,6-литровый двигатель MPI мощностью 128 лошадиных сил, пару которому составляет шестидиапазонный автомат.

Kia

Что касается изменений во внешности модели, то Ceed следом за другими моделями марки получил новую эмблему Kia без прежней овальной рамки и выполненную иным шрифтом. Кроме того, обновленный Ceed можно отличить от дореформенного по бамперам и модернизированной решетке радиатора чуть другой, более изогнутой формы. Роль ходовых огней в блок-фарах теперь выполняют три стреловидных диодных элемента.

В список оснащения вошел комплекс телематики Kia Connect с расширенным набором функций с доступом к навигационным сервисам и новая версия комплекта безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Позже в продажу поступит кросс-хэтчбек XCeed, для которого предложат моторы объемом 1.5 (150 сил) и 1.6 (200 сил). Оба они сочетаются с «роботом» 7DCT.

Автоновости,Kia,
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