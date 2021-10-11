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Популярные пятилетние автомобили подорожали на 10%

Car.ruиещё 2
1 час назад

В рамках очередных аналитических исследований стало известно о том, что популярные машины в возрасте пяти лет с начала года подорожали на 10% относительно аналогичного периода 2020 года.

Популярные пятилетние автомобили подорожали на 10%
Фото: Car.ruCar.ru

Самая большая прибавка в стоимости была зафиксирована у немецкой модели Volkswagen Polo. С января месяца стоимость автомобиля поднялась на 75 тысяч рублей.

В процентном соотношении рост цены составил 11%, как и у корейского седана Hyundai Solaris. Стоимость этих машин выросла на 68 тысяч рублей. Если раньше эти модели иностранных марок стоили свыше 600 тысяч рублей, то в начале осени их продают дороже 700 тысяч рублей.

Корейская Kia Rio поднялась в цене на 62 тысячи рублей или на 9% относительно прежней стоимости. Отмечается, что средняя цена 5-летней Rio выше, чем у аналогичной Hyundai Solaris. Популярный отечественный седан Lada Vesta вырос в цене на 45 тысяч рублей. Таким образом, с начала года цена поднялась на 9%. Приобрести машину на вторичном рынке можно начиная от 600 тысяч рублей.

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