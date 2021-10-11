Популярные пятилетние автомобили подорожали на 10%

В рамках очередных аналитических исследований стало известно о том, что популярные машины в возрасте пяти лет с начала года подорожали на 10% относительно аналогичного периода 2020 года.

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Самая большая прибавка в стоимости была зафиксирована у немецкой модели Volkswagen Polo. С января месяца стоимость автомобиля поднялась на 75 тысяч рублей.

В процентном соотношении рост цены составил 11%, как и у корейского седана Hyundai Solaris. Стоимость этих машин выросла на 68 тысяч рублей. Если раньше эти модели иностранных марок стоили свыше 600 тысяч рублей, то в начале осени их продают дороже 700 тысяч рублей.