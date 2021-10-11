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Владельцы иномарок пожаловались на украинский Крым в навигаторах

Елена Прошина
2 часа назад

Владельцы автомобилей зарубежных марок пожаловались на то, что встроенные навигаторы показывают Крым субъектом Украины. Об этом они заявили в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Владельцы иномарок пожаловались на украинский Крым в навигаторах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что такие карты замечены в машинах, которые были произведены позднее 2014 года, когда проводился референдум о присоединении полуострова к России.

Один из автовладельцев рассказал, что жаловался на неправильное обозначение территорий в навигаторе в компанию-производитель, однако те не смогли изменить данные.

«Я владелец автомобиля Toyota, произведенного в Санкт-Петербурге. При проезде через Крымский мост навигатор, который адаптирован здесь, показывает, что Крым — это Украина. Я оставил претензию, Toyota не ответила. Почему машина, произведенная в России после 20-го года, использует карты, которые показывают, что Крым украинский? Это отчуждение. Если бы я купил машину в Германии, мне было бы все равно», - сообщил водитель.

Остальные слушатели высказались об аналогичной проблеме: их навигаторы также показывают Крым как территорию Украины. Они водят автомобили Mercedes и Toyota.

Ранее совет Евросоюза добавил восемь новых фигурантов в список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

В результате изменений в перечне числятся 185 физлиц и 48 организаций. В список были добавлены, в большинстве своем, лица, служащие в судебных органах Крыма.

Автоновости,Toyota,ЕС,Радиостанция "Говорит Москва",
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