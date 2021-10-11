Владельцы иномарок пожаловались на украинский Крым в навигаторах

«Я владелец автомобиля Toyota, произведенного в Санкт-Петербурге. При проезде через Крымский мост навигатор, который адаптирован здесь, показывает, что Крым — это Украина. Я оставил претензию, Toyota не ответила. Почему машина, произведенная в России после 20-го года, использует карты, которые показывают, что Крым украинский? Это отчуждение. Если бы я купил машину в Германии, мне было бы все равно», - сообщил водитель.