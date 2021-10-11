Mercedes сбил женщину с ребенком в Москве

Ранее сообщалось, что женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.