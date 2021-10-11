Mercedes сбил женщину с ребенком в Москве

Водитель Mercedes сбил женщину с шестилетним ребенком на востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.
Происшествие случилось возле дома 6 на 16-й Парковой улице.
"Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на маму и 6-летнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщину с ребенком госпитализировали с ссадинами и ушибами.
Ранее сообщалось, что женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.