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Mercedes сбил женщину с ребенком на востоке Москвы

Москва24иещё 2
1 час назад

Водитель Mercedes сбил женщину с шестилетним ребенком на востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

Mercedes сбил женщину с ребенком в Москве
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Происшествие случилось возле дома 6 на 16-й Парковой улице.

"Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на маму и 6-летнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщину с ребенком госпитализировали с ссадинами и ушибами.

Ранее сообщалось, что женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.

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