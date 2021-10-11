В России разработали электрический трицикл

Международный форум электронной коммерции и ритейла ознаменовался неожиданным дебютом. Разработчики компании «Форвард» представили прототип оригинального электрического трицикла.
Инженеры компании занимаются доработками автомобилей ГАЗ под определённые требования заказчика, но это не мешает «Форварду» иметь и собственные оригинальные разработки.
В прошлом году разработчики показали электрическую «Газель» в грузовой и пассажирской версиях. В качестве основы использовалась неназванная оригинальная электроплатформа, на которой возможно выпускать все виды легкого коммерческого транспорта: от бортовых грузовиков до микроавтобусов и фургонов.
Стоимость нового электрического трицикла составит порядка 600 тысяч рублей. Модель не может ездить более 30 километров в час, а его запас хода составляет всего 40 км. Более того, на полную зарядку батареи тратится от 8 до 10 часов.
Даты запуска в серийное производство пока нет. Причина тому весьма банальна – никаких контрактов у компании пока что нет. Да и сможет ли заинтересовать государственные структуры маленький фургончик, который способен перевозить всего лишь около 90 килограмм полезного груза, пока непонятно.