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В России разработали электрический трицикл

Car.ru
2 часа назад

Международный форум электронной коммерции и ритейла ознаменовался неожиданным дебютом. Разработчики компании «Форвард» представили прототип оригинального электрического трицикла.

В России разработали электрический трицикл
Фото: Car.ruCar.ru

Инженеры компании занимаются доработками автомобилей ГАЗ под определённые требования заказчика, но это не мешает «Форварду» иметь и собственные оригинальные разработки.

В прошлом году разработчики показали электрическую «Газель» в грузовой и пассажирской версиях. В качестве основы использовалась неназванная оригинальная электроплатформа, на которой возможно выпускать все виды легкого коммерческого транспорта: от бортовых грузовиков до микроавтобусов и фургонов.

Стоимость нового электрического трицикла составит порядка 600 тысяч рублей. Модель не может ездить более 30 километров в час, а его запас хода составляет всего 40 км. Более того, на полную зарядку батареи тратится от 8 до 10 часов.

Даты запуска в серийное производство пока нет. Причина тому весьма банальна – никаких контрактов у компании пока что нет. Да и сможет ли заинтересовать государственные структуры маленький фургончик, который способен перевозить всего лишь около 90 килограмм полезного груза, пока непонятно.

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