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Пьяных водителей лишат прав пожизненно

Елена Прошина
1 час назад

В Правительстве России собираются ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам ввести для пьяных водителей уголовную ответственность и пожизненное лишение прав. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Пьяных водителей лишат прав пожизненно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам вице-премьера, человек создает угрозу для жизни участников движения, если садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому было дано поручение ужесточить меру ответственности за такой проступок, вплоть до уголовного наказания, заключил Хуснуллин.

До 1 ноября Минздрав, МВД и Минюст должны представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности для водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.

Также МВД РФ вместе с другими ведомствами разработает «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта. Если водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он может лишиться возможности управления самоходным, колесным, авиационным, водным и железнодорожным видами транспорта, а также права на хранение, владение и ношение оружия.

В настоящий момент КоАП предусматривает для пьяных водителей штраф и лишение прав на три года. Водитель, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, может лишиться свободы на срок до трех лет.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Минюст РФ,Минздрав РФ,МВД,Правительство РФ,
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