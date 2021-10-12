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Купе и родстер Mercedes-AMG GT отправляют в отставку

Motor.ru
3 часа назад

Mercedes-AMG сворачивает производство купе и родстера GT: прием заказов на спорткары уже закрыт, а с конвейера сходят ранее зарезервированные машины, уточняет Motor.es. Окончательно двухдверки GT уйдут в отставку уже в декабре 2021 года, при этом выпуск пятидверного лифтбека продолжится. На смену родстеру придет Mercedes-AMG SL, дебют которого ожидается до конца нынешнего года, а вопрос с преемником купе до сих пор открыт.

Купе и родстер Mercedes-AMG GT отправляют в отставку
Фото:  Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT выпускался с 2014 года, а в 2020 году представили самый мощный спорткар в линейке — GT Black Series. «Черная серия» оснащена 4,0-литровым битурбомотором V8 M178 LS, который развивает 730 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента и работает в паре с семидиапазонным «роботом» AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями.

С места до «сотни» GT Black Series разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 325 километров в час.

В качестве преемника родстера Mercedes-AMG GT немецкая марка готовит новинку SL. По предварительным данным, у автомобиля будет мягкий складной верх, посадочная формула 2+2, полный привод 4Matic+, а в моторную линейку войдут четырех-, шести- и восьмицилиндровые силовые установки разной степени электрификации.

Что же касается преемника купе GT, то о нем пока информации нет.

Автоновости,
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