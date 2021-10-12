«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен

Завод «АвтоВАЗ» планирует поднять стоимость автомобилей Lada с 18 октября. Это будет шестое повышение рекомендованной розничной цены в 2021 году. Согласно обновлённому прайс-листу, цена машин в зависимости от модели увеличилась от 6600 до 17 600 рублей. Например, семейство автомобилей Lada Vesta подорожает на 9600 рублей. Также в соответствии с новыми условиями дилеры пересмотрят цены на все поставленные и неоплаченные автомобили.

Фото: ТАСС ТАСС

Самая доступная модель производителя — новый седан Granta Lada — в январе продавался за 500 000 рублей. По состоянию на 12 октября минимальная цена Granta составила 550 900 рублей. После первого подорожания в 2021 году машины семейства Lada Vesta стоили от 703 900 рублей, сейчас — от 783 900 рублей, отметила «Газета.ru».

Ранее «Секрет» писал, что продажи автомобилей Lada в 2021 году взлетели вдвое. В январе — июне 2021 года в России под брендом Lada продали 200 219 автомобилей. Это на 51% больше показателя за весь 2020 год. Всего в первом полугодии продажи машин в стране увеличились почти на 37%. Как сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, поддержку рынку оказало решение российских властей отсрочить повышение утилизационного сбора. В результате цены заметно не выросли и сбыт у компаний не просел.