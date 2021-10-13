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Российских водителей избавят от незаконных штрафов

Алиса Селезнёва
2 часа назад

Члены Совета Федерации выступили с предложением пересмотреть подход к установке и программному обеспечению камер, фиксирующих нарушения ПДД, из-за того, что они часто дают сбои. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас штрафы за нарушения ПДД с камер назначаются в упрощенном порядке, и ежегодно возрастает интенсивность использования средств фиксации нарушений на дорогах. При этом сенаторы обратили внимание на то, что в работе камер зачастую случаются сбои и граждане вынуждены обжаловать вынесенные в отношении их постановления.

Сегодня на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству планируется рассмотреть законопроект, авторами которого выступили сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и Андрей Клишас. В пояснительной записке к документу отмечается, что предложенные поправки направлены на то, чтобы снизить количество неоправданно назначенных штрафов.

«В случае принятия документа для водителей повысятся гарантии законности и обоснованности их привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения», — объяснил Андрей Клишас.

По его словам, нарушение требований к дорожным камерам будет означать автоматическое прекращение производства по делу об административном правонарушении.

По итогам 2020 года ГИБДД было вынесено более 145,5 млн штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем годом ранее. Наибольшее число штрафов было наложено за превышение скорости движения (124 млн), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 млн), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн).

Автоновости,Видео,Ирина Рукавишникова,Андрей Клишас,Андрей Турчак,ГИБДД,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,Парламентская газета,
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