Российских водителей избавят от незаконных штрафов

Члены Совета Федерации выступили с предложением пересмотреть подход к установке и программному обеспечению камер, фиксирующих нарушения ПДД, из-за того, что они часто дают сбои. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас штрафы за нарушения ПДД с камер назначаются в упрощенном порядке, и ежегодно возрастает интенсивность использования средств фиксации нарушений на дорогах. При этом сенаторы обратили внимание на то, что в работе камер зачастую случаются сбои и граждане вынуждены обжаловать вынесенные в отношении их постановления.

Сегодня на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству планируется рассмотреть законопроект, авторами которого выступили сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и Андрей Клишас. В пояснительной записке к документу отмечается, что предложенные поправки направлены на то, чтобы снизить количество неоправданно назначенных штрафов.

«В случае принятия документа для водителей повысятся гарантии законности и обоснованности их привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения», — объяснил Андрей Клишас.

По его словам, нарушение требований к дорожным камерам будет означать автоматическое прекращение производства по делу об административном правонарушении.