«АвтоВАЗ» с 18 октября поднимет рекомендованные розничные цены на машины Lada. Как рассказали «Ведомости» со ссылкой на автодилеров марки, индексация цен станет шестой за год.

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Председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин заявил газете, что подорожание в среднем составит 1,5 процента по всему модельному ряду. С 18 октября машины Lada также начнут комплектовать обязательным дорожным набором, который прибавит к цене 2400 рублей.

«Дефицит машин – примерно 30 процентов, в такой ситуации рынок проглотит и большее подорожание», - подчеркнул Подщеколдин.

По его словам, сейчас на каждых десять покупателей только семь предложений по поставке, «да и то через несколько месяцев». Подщеколдин подчеркнул, что «АвтоВАЗ» повышает цены скромно и «более этично».

По данным газеты, Lada Granta подорожает на 6,6 тыс. рублей, трехдверная «Нива» (Legend) - на 7,6 тыс. рублей, Vesta и Largus - на 9,6 тыс., Travel и Niva - на 8,6 и 9,6 тыс. соответственно, Lada Xray - на 10,6 тыс.. Заметнее всего подорожает пятидверная «Нива» - на 17,6 тыс. рублей.

В июле «Ведомости» сообщали о росте цен на автомобили Lada в диапазоне от двух до четырех процентов (на 12 - 30 тыс. рублей).

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор объяснял, что компания не может избежать влияния роста цен стали на стоимость машин.

Газета отмечала, что в одно время с Lada на два - четыре процента дорожают автомобили ряд Skoda и Volkswagen.