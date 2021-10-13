Самый доступный кроссовер GAC может исчезнуть с рынка РФ

Запасы кроссовера GAC GS5, самого доступного в линейке китайской марки на нашем рынке, рискуют исчерпаться. Как выяснил сайт «Китайские автомобили», у дилеров остались считанные экземпляры модели, а новых поставок не ожидается. GS5, который дебютировал в 2020 году и позиционировался компанией как конкурент Kia Sportage и Toyota RAV4, за девять месяцев 2021 года разошелся в количестве 121 штуки, причем в сентябре продажи скатились до нуля.

Фото: GAC GAC

GS5 еще присутствует на российском сайте марки: цены на модель варьируются от 1 658 900 до 2 026 900 рублей в зависимости от комплектации. Кроссовер представлен с безальтернативной 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 137 лошадиных сил, шестиступенчатой механической либо шестидиапазонной автоматической коробкой передач и только с передним приводом.

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По собственной информации «Мотора», в январе этого года не было продано ни одного GS5, в феврале удалось реализовать семь машин, в марте — 14, в апреле — 17, в мае — 23, в июне — 24, в июле — 21, в августе — 15, а в сентябре — 0. «Китайские автомобили» в свою очередь выяснили, что, согласно онлайн-шоуруму GAC, в наличии якобы имеются 12 экземпляров GS5, однако дилеры отмечают, что на самом деле кроссоверов уже нет. Более того, по словам продавцов, новых поставок не предвидится как минимум до 2022 года.

Марка GAC представлена в России тремя моделями: помимо GS5, это большой кроссовер GS8, дебютировавший в 2019 году, а также минивэн GN8, который продается с лета 2020 года.

GS8 позиционируется как модель премиум-класса и стоит 2 202 900 — 2 853 900 рублей, за три квартала 2021 года было продано 354 таких автомобиля. GN8, самая дорогая китайская модель на нашем рынке, продается в среднем по пять-шесть штук в месяц, и за нее просят 2 699 000-3 499 000 рублей. С начала года реализовали 50 минивэнов.