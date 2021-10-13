Российских автомобилистов ждет массовое лишение водительских прав

Главным образом, штраф грозит злостным неплательщикам. Вторая категория людей, кого будет отлавливать и лишать прав ГИБДД — должники по алиментам. Также отобрать документ могут у автомобилистов-должников, пользующихся услугами каршеринга. Инспекторы ГИБДД, останавливая водителей, будут проверять наличие у них долгов. Если таковые имеются, то они выпишут административный протокол по статье 17.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). В этом случае нарушителя ждет до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до одного года.