АвтоВАЗ приостановил сборку ряда моделей

АвтоВАЗ в очередной раз за последние месяцы вынужден ввести режим простоя на линии B0, где собирают Lada XRay и Largus, Renault Logan и Sandero. Причина все та же: нехватка электронных компонентов от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает проблемы в работе со своими поставщиками. Из-за недопоставок комплектующих 15 октября также будет приостановлен выпуск автомобилей семейства Lada Granta, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу заводского профсоюза Сергея Зайцева.

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В начале текущей рабочей недели, 12 октября, АвтоВАЗ возобновил производство на всех трех сборочных линиях, однако уже спустят сутки сборку Lada XRay и Largus, а также Renault Logan и Sandero пришлось остановить до 15 октября включительно. 15 октября станет днем простоя и для Lada Granta. Что же касается Niva Legend и Niva Travel, то производство этих внедорожников будет загружено всю неделю.

Согласно прогнозам российского автопроизводителя, ситуация с поставками недостающих электронных компонентов от Bosch может улучшиться в середине октября текущего года. Как только кризис закончится, завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и девятичасовых смен. Однако существует и пессимистичный прогноз: глобальный дефицит микрочипов, с которым столкнулись практически все крупнейшие автомобильные компании, может продлиться до 2023 года.