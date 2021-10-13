Российских водителей начнут массово лишать прав

Российских должников различных категорий предупредили о массовом приостановлении действия водительских прав. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

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«Приставы могут массово использовать право ограничения водительских удостоверений для должников нескольких категорий, но только при условии суммарного долга свыше 10 тысяч рублей», — уточнил источник.

Отмечается, что ГИБДД и ФССП собираются работать совместно.

В первую очередь наказание грозит злостным неплательщикам. Вторыми будут лишаться прав должники по алиментам. Также отобрать водительское удостоверение сотрудники госинспекции могут у тех должников, которые пользуются каршерингом.

Поясняется, что инспекторы ГИБДД, останавливая транспорт, будут проверять наличие долгов у водителей. Если таковые имеются, то нарушителям выпишут административный протокол по статье 17.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). В этом случае неплательщика ждет наказание - до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до одного года.