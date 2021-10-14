На «АвтоВАЗе» обещали сделать «нечто по-настоящему крутое»

«Над этим проектом мы работаем со специалистами в Москве и Тольятти. Наша команда полностью посвящает себя делу, увлечена дизайном и полностью готова развивать новые автомобили Lada. Мы уже близки к тому, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое, и вся команда трудится над этим. Моя цель — создать отличный дизайн Lada: мощный, сильный, и я уверен, что вам понравится», — сказал Салар.