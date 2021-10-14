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Дизайнер «АвтоВАЗа» пообещал сделать «нечто по-настоящему крутое»

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад

«АвтоВАЗ» выпустил ролик, в котором директор по дизайну Lada Жан-Филипп Салар рассказал о своей карьере и работе над внедорожником Niva следующего поколения. Новая Lada Niva будет базироваться на платформе группы Renault под названием CMF-B, на которой также построят кроссовер Duster третьего поколения.

На «АвтоВАЗе» обещали сделать «нечто по-настоящему крутое»
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

«Над этим проектом мы работаем со специалистами в Москве и Тольятти. Наша команда полностью посвящает себя делу, увлечена дизайном и полностью готова развивать новые автомобили Lada. Мы уже близки к тому, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое, и вся команда трудится над этим. Моя цель — создать отличный дизайн Lada: мощный, сильный, и я уверен, что вам понравится», — сказал Салар.

«АвтоВАЗ» анонсировал работу над новой Niva в начале 2021 года, представив первый тизер модели.

Ранее глава компании Николя Мор в интервью французскому изданию Challenges рассказал, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую Niva в конце 2024 года. Жан-Филипп Салар возглавил дизайн-центр Lada 1-го января 2021 года, сменив на этой должности британца Стива Маттина, который работал шеф-дизайнером марки девять лет.

Недавно российский автомобильный дизайнер Василий Маркин покинул команду «АвтоВАЗа» и перешел на работу в Hyundai на позицию старшего дизайнера интерьеров.

Автоновости,Renault,Hyundai,Lada,Василий Маркин,Николя Мор,Стив Маттин,Автоваз,
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