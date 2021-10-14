В России появится каршеринг электромобилей

Компания «Соллерс Груп» вместе с «РусГидро» собираются запустить первый в России сервис по краткосрочной аренде электрокаров. Как сообщает PrimaMedia, каршеринг «зеленых» машин организуют во втором квартале 2022 года во Владивостоке, где «Соллерс Груп» также намерена организовать выпуск электромобилей, двигателей и аккумуляторов для них. На старте в автопарк сервиса войдут 140 «электричек» – каких моделей, пока не уточняется.

Фото: © PrimeMedia © PrimeMedia

Пользователям будущего сервиса обещают гибкие тарифы и возможность взять электрокар как в поминутную аренду, так и на выходные. «Соллерс Груп» в рамках партнерского соглашения будет управлять автопарком через цифровую платформу подписки Wize, а «РусГидро», которая оперирует сетью зарядных станций для электрокаров, займется «заправками».

После реализации пилотного проекта во Владивостоке каршеринг электрических автомобилей может появиться и в других регионах страны. «Тренд на развитие электромобильности будет активно реализован в России», уверен глава Sollers Вадим Швецов, и ключевую роль в этом сыграют сервисы каршеринга, такси и подписки.

По состоянию на середину 2021 года в России на учете стояли 12 290 электрокаров, причем 35 процентов приходилось всего на три региона. Лидирует Приморский край, где зарегистрировано 1572 таких автомобиля – в основном праворульные Nissan Leaf, ввезенные из Японии. На втором и третьем местах находились Иркутская область и Москва с 1381 и 1360 электрокарами соответственно.