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Volkswagen может уволить 30 тысяч рабочих

"Автостат Инфо"
3 часа назад

Активное развитие Volkswagen в сфере электромобилей и диджитал-технологий, возможно, приведет к тому, что автопроизводитель сократит около 30 тыс. сотрудников.

Volkswagen может уволить 30 тысяч рабочих
Фото: ReutersReuters

Глава Volkswagen Герберт Дисс отметил, что в процессе перехода компании на производство экологичных автомобилей, возможно, придется уволить такое количество работников, чтобы сохранить конкурентоспособность. Об этом шла речь на собрании наблюдательного совета Volkswagen, о чем пишет немецкая Handelsblatt.

Как стало известно «Автостат Инфо» из сообщения источника, сокращение рабочих кадров должно помочь автопроизводителю снизить производственные расходы. При этом в компании рассматривают такой вариант как крайнее решение. Одним из наиболее вероятных сценариев развития событий является сокращение рабочей недели до 4 дней. Именно такое решение, как отмечают в Volkswagen, помогло компании в 1994 году сохранить около 30 тыс. рабочих мест.

Немецкий автопроизводитель хочет усилить работу своего предприятия в Вольсфбурге, главного завода компании. Это в особенности становится актуальным, если вспомнить, что недавно Tesla запустила свой завод в Берлине. Volkswagen уже переоснастил несколько своих предприятий в Европе и адаптировал их под производство электромобилей. Еще несколько заводов компании находятся сейчас в процессе перехода на выпуск электромобилей.

Автоновости,Tesla,Volkswagen,Герберт Дисс,Handelsblatt,
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