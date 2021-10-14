Volkswagen может уволить 30 тысяч рабочих

Активное развитие Volkswagen в сфере электромобилей и диджитал-технологий, возможно, приведет к тому, что автопроизводитель сократит около 30 тыс. сотрудников.

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Глава Volkswagen Герберт Дисс отметил, что в процессе перехода компании на производство экологичных автомобилей, возможно, придется уволить такое количество работников, чтобы сохранить конкурентоспособность. Об этом шла речь на собрании наблюдательного совета Volkswagen, о чем пишет немецкая Handelsblatt.

Как стало известно «Автостат Инфо» из сообщения источника, сокращение рабочих кадров должно помочь автопроизводителю снизить производственные расходы. При этом в компании рассматривают такой вариант как крайнее решение. Одним из наиболее вероятных сценариев развития событий является сокращение рабочей недели до 4 дней. Именно такое решение, как отмечают в Volkswagen, помогло компании в 1994 году сохранить около 30 тыс. рабочих мест.