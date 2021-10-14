Cтраховщики снова просят расширить тарифный коридор

Страховые компании просят расширить тарифный коридор минимум на 10–20% до конца 2021 года. Таким образом компании планируют компенсировать упущенную выгоду.

Страховые компании в очередной раз пожаловались на убыточность ОСАГО, связывая это с ростом цен на запчасти и увеличением выплат за нанесение ущерба здоровью, а также возможный отказ от учета износа запчастей. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил о необходимости расширения тарифного коридора по страхованию автогражданской ответственности в самое ближайшее время. При этом депутаты Госдумы приступили к рассмотрению вопроса о реформировании ОСАГО.

Главной причиной роста убытков страховые компании называют удорожание автозапчастей, отмечая установленные ими же цены в каталоге автозапчастей.

Актуальные данные будут теперь появляться в нем каждые 3 месяца, поскольку цены из-за дефицита меняются практически каждый день. В РСА отметили подорожание еще в 2020 году, а 15 марта 2021 года заработали новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. По данным страховщиков, в среднем выплаты из-за этого увеличились на 16%.