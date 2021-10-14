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В ГИБДД составили портрет нарушителя ПДД

Елена Прошина
37 минут назад

Московская Госавтоинспекция составила социальный портрет водителя, который чаще остальных нарушает правила дорожного движения и становится виновником ДТП. Как сообщает ТАСС, обычно нарушитель ПДД – мужчина 26-35 лет, с водительским стажем больше 10 лет, с рабочей профессией и средним специальным образованием.

В ГИБДД составили портрет нарушителя ПДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Образ составлен на основе аварий, который произошли за первые девять месяцев 2021 года. Отмечается, что большинство нарушений происходят в первый час нахождения за рулем в течение дня.

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Ранее в столичной Госавтоинспекции рассказали, что за 2021 год в результате ДТП пострадали 601 ребенок, еще восемь погибли. Всего в Москве с начала года зарегистрировано 6141 аварий с гибелью людей и 6976 ДТП, в результате которых пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что наиболее частыми видами дорожно-транспортных происшествий в 2021 году стали столкновения и наезды на пешеходов. При этом такие виды инцидентов являются наиболее опасными, поскольку в ходе них люди чаще всего получают травмы и погибают.
Автоновости,ГИБДД,
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