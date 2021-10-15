Ford представил обновлённый Focus

Европейское подразделение компании Ford представило обновленный Focus четвертого поколения. Рестайлинговая модель заметно отличается экстерьером. Кроме того, новинка получила информационно-развлекательную систему нового поколения, а также семиступенчатую роботизированную трансмиссию для гибридной версии и новый цвет кузова для исполнения ST. Первые рестайлинговые «Фокусы» поступят к европейским дилерам в первом квартале 2022 года.

Фото: © Ford © Ford

Обновленный Ford Focus получили заметно переработанную переднюю часть кузова. Уже в базовом исполнении для модели доступна светодиодная оптика, а за доплату предложены адаптивные фары. Кроме того, «Фокус» отличается иной решеткой радиатора, состоящей из вертикальных полос; новым капотом, а также бампером, выполненным в спортивном стиле. Эмблема марки теперь расположена посередине решетки. Задняя часть осталась практически прежней. Фонари сохранили свою форму, однако получили новый светодиодный рисунок.

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В салоне — цифровая приборная панель диагональю 12,3-дюйма соседствует с 13,2-дюймовым центральным тачскрином. Теперь на Focus ставят мультимедиа Sync 4, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, обновляется «по воздуху», управляется голосом и открывает доступ к онлайн-сервисам Connected Navigation и Ford Secure. Кнопок под дефлекторами вентиляции на центральной консоли стало меньше, причем инженеры убрали даже физические клавиши вокруг радиомагнитолы и поворотную ручку для регулировки громкости звука.

В моторной гамме новинки сохранились литровые бензиновые двигатели EcoBoost мощностью 100, 125 и 150 лошадиных сил. Оба сочетаются с восьмидиапазонным автоматом или шестиступенчатой механической трансмиссией. Обновленные модели также доступны с умеренно-гибридными силовыми установками, отдача которых составляет 125 и 155 лошадиных сил. Однако теперь подобные агрегаты комплектуют не только шестиступенчатой «механикой», но и семиступенчатым «роботом» Powershift с двумя сцеплением.

Для исполнения ST впервые доступен зеленый цвет кузова Mean Green, новые спортивные сиденья, разработанные подразделением Ford Performance, а также легкосплавные диски иного дизайна. В движение «подогретую» версию модели приводит 280-сильная бензиновая «турбочетверка» в сочетании с семиступенчатым «роботом».