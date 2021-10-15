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Дилеры пообещали дефицит автомобилей на российском рынке

Москва24иещё 2
2 часа назад

Российский авторынок в этом году ожидает падение продаж. По мнению представителей автодилерских центров, дефицит машин продолжится как минимум до середины следующего года, сообщает ТАСС.

Дилеры пообещали дефицит авто на российском рынке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одновременно дилеры отметили, что цена автомобилей почти всех марок продолжает расти. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказали, что всего за период с января по сентябрь 2021 года в России продали 1,26 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 15,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) добавили, что, несмотря на общий положительный показатель за три квартала 2021 года, третий месяц подряд продажи падают.

По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в июле снизились на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 136,64 тысячи штук. В августе продажи упали на 17% – до 114,1 тысячи машин. В сентябре продажи упали на 22,6%, всего было продано 119,485 тысячи штук.

В РОАД подчеркнули, что дефицит машин не ослабевает, некоторые поступают с производства с отсутствием каких-либо опций.

Ранее сообщалось, что с начала года в России цены на новые автомобили выросли в среднем на 7,8%. Стоимость машин премиум-сегмента увеличилась на 9,3%, массового сегмента – на 7,4%. В сентябре 2021 года производители изменили цены в среднем на 0,8%. При этом продукция премиум-сегмента выросла в цене на 0,9%.

Автоновости,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",ИТАР-ТАСС,
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